Pedullà: “Futuro Dybala? Ad oggi solo Inter. Estero? Soltanto in un caso”

Il futuro di Paulo Dybala sembra sempre più a tinte nerazzurre. A confermarlo è Alfredo Pedullà che, su Twitter, riporta aggiornamenti sulla questione

"Su Dybala ripetiamo: a) vuole restare in Italia; b) oggi aspetta solo l’Inter; c) aprirà all’estero (quanti nomi inutili) solo se si chiudessero le porte in Italia; d) vorrebbe giocare la Champions. È da un mese così".