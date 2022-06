Pedullà: “Dybala, l’Inter non ha fretta. Dzeko opportunità Juve se…”

In diretta a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così di Paulo Dybala in chiave Inter dopo la chiusura odierna per Romelu Lukaku: “Lukaku era una situazione da fare entro il 30 giugno. Dybala è un’opportunità da cogliere con calma per l’Inter, sapendo che uno dovrà uscire. Lautaro vuole restare e l’Inter vuole tenere Lautaro. Le voci su Dzeko e il Valencia sono fredde, può invece svilupparsi una trattativa con la Juventus che cerca un vice Vlahovic. Sarebbe un profilo sullo sfondo se l’Inter dovesse metterlo sul mercato. A Dybala comunque qualcosa l’Inter dovrà comunicare in tempi brevi, ma io vado sulla nostra strada: non mi risultano società calde. È una corsa ‘calma’ dell’Inter, non vedo fretta”.