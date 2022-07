Pedullà: “Dybala? Le carte in mano le ha Marotta. Partita aperta, si chiuderà quando e se…”

La situazione Dybala-Inter. Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia ha fatto chiarezza sul futuro della Joya in chiave mercato: “Se dovessimo limitarci alle parole, dovremmo chiudere il discorso Dybala-Inter già dopo le dichiarazioni di Marotta. Per noi la partita è aperta, si chiuderà quando e se Marotta chiuderà la porta a Dybala. Si parla a giorni alterni di Milan, Napoli, Roma, Atletico, United, non c’è un indirizzo perché le carte in mano le ha Marotta. Vediamo come finisce il discorso Sanchez. Per Lukaku comunque si dovrà parlare di nuovo e una grande azienda guarda in prospettiva, se prendi Dybala a 0 vale 30 milioni per tutti. Se fa una grande stagione, torna ai fasti del passato. Ci vuole prudenza e aspetterei ancora qualche giorno. Io per Dybala mi aspetto una soluzione entro il 20 di luglio”.