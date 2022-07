Pedullà svela: “Dybala ha un patto con l’Inter: per andare altrove deve…”

Un interessante aneddoto su Paulo Dybala e l’Inter. A svelarlo è Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport: “C’è questo patto con Marotta che può essere reciprocamente sciolto. Per andare altrove, lui deve sciogliere questo patto”, ha detto il giornalista in onda. Negli ultimi giorni Dybala è stato accostato anche a Milan, Napoli e Roma in Italia, ma l’Inter resta in pole. Seppur ora la situazione sia in stand-by.