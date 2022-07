Pedullà: “Dzeko, offerta Juve e l’Inter ha lasciato la palla a Edin: è andata così”

Sul suo sito, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà è tornato sul retroscena Dzeko-Juve. Ecco quanto evidenziato dal giornalista sull’attaccante dell’Inter: “La Juve cerca un attaccante esperto (piace molto anche Arnautovic, come raccontato, ma per ora il Bologna fa muro) e 48 ore fa ha fatto un’offerta a Edin Dzeko. L’Inter ha lasciato la palla al bosniaco che ha deciso di declinare l’offerta, per ora sta bene all’Inter”, si legge.