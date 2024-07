Pedullà aggiorna sul mercato dell’Inter: “Il club è su questo nome ora”

Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha indicato la priorità del mercato dell’Inter dopo l’arrivo di Josep Martinez. Ufficializzati il portiere, Zielinski e Taremi, il club nerazzurro si sta muovendo per rinforzare la difesa dopo l’infortunio di Buchanan.

“L’Inter in questo momento è su Cabal”, ha spiegato il giornalista di Sportitalia. Il difensore mancino del Verona è una delle priorità dei dirigenti per rinforzare la difesa, per il ruolo di braccetto-sinistro.