Pedullà: “Perisic, nessun accordo o firma con altri club. Ecco l’offerta Inter”

Si rincorrono i rumors sul futuro di Ivan Perisic, in scadenza al 30 giugno con l’Inter. Su Twitter, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così del croato: “Una preghiera: stop con Perisic. Funziona sempre così: offerta 4,5 a stagione e non 3. Nessun accordo, nessuna firma con altro club. L’Inter aspetterà, non andrà a 6 o 7 milioni, se a lui non starà bene sarà libero di valutare altro”, si legge.