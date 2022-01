Pedullà: “Ginter-Inter a zero? Avanza il Bayern Monaco”

Matthias Ginter non è una priorità per la difesa dell’Inter: ecco le ultimissime sul futuro del difensore tedesco

Matthias Ginter non è una priorità per la difesa dell’Inter. Seguito dai nerazzurri con attenzione vista la scadenza del contratto al prossimo 30 giugno 2022, il difensore tedesco può restare in Germania. Secondo Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sporitalia e della Gazzetta dello Sport, per lui avanza il Bayern Monaco più che l’Inter.