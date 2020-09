Inter, Pedullà: “Godin-Cagliari, si lavora per l’intesa definitiva. Diego ha chiesto che…”

Diego Godin si avvicina a grandi passi a vestire la maglia del Cagliari. Il centrale uruguaiano non rientra infatti più nel progetto tecnico dell’Inter, con Antonio Conte che ha deciso di puntare su altri profili. E, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, esperto di mercato, il club di Giulini lavora ininterrottamente per portare alla Sardegna Arena l’ex Atletico Madrid: “Contatti anche oggi, si lavora per le intese definitive. Il difensore nelle ultime 36 ore ha chiesto di non approfondire altre proposte. Eventualmente dopo”.