Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà , esperto di mercato, ha parlato così della questione braccetto in casa Inter: "L'Inter sta stringendo per il difensore e il nome è quello di Tomas Palacios del Talleres : è un 2003, può fare il braccetto e viene considerato un predestinato e un potenziale difensore da top club. Il club nerazzurro ha circa 5 milioni di euro più bonus per l'operazione: ci si sta lavorando, ci sono altre società ma è lui al momento l'obiettivo. Non ho novità su Arnautovic e Correa".

Del giovane argentino ne parla anche La Gazzetta dello Sport: "L’affare non è in dirittura d’arrivo, anche perché il mancino è nel mirino anche di altri club europei, su tutti il Lipsia. Ma l’Inter lo ha seguito a lungo ed è rimasta colpita dalle sue prestazioni. L’idea è replicare quanto accaduto un anno fa con Bisseck. C’è il costo della possibile operazione: per Palacios l’Inter è pronta a un’offerta da 5 milioni di euro. Non è l’unico nome in pista: l’Inter ha sondato anche Faye, 20enne del Barcellona, per il quale però il club catalano chiede 15 milioni di euro. Palacios è un affare più abbordabile. È lui il preferito per fare il sesto centrale".