Pedullà: “Bremer-Inter: l’esito del summit e il retroscena. Affondo Juve con 10 mln in più”

Alessandro Cosattini

Il futuro di Gleison Bremer. Ci siamo, sono ore decisive per il difensore brasiliano e Alfredo Pedullà in studio a Sportitalia ha fatto il punto sulla situazione: “La Juve è pronta a mettere 10 milioni più dell’Inter per Bremer, 35 + 5 di bonus. Le trattative fanno chiuse, era impostata, c’era il sì del giocatore, ma i nerazzurri non hanno poi concretizzato la cessione di Skriniar mentre la Juve ha venduto de Ligt al Bayern Monaco e ora ha disponibilità.

Sulla proprietà Suning ho dei dubbi grossi perché così mandi in difficoltà chiunque. Noi possiamo accompagnare le trattative ma non mettiamo le firme, Bremer è la sintesi di una incompiuta clamorosa, se non hai disponibilità di chiudere l’affare, fai brutte figure. La proprietà deve comportarsi in modo diverso, stanno facendo mercato a zero, senza budget. L’Inter ha bisogno di una proprietà più forte, non si può tenere un giocatore a bagnomaria per 7 mesi come hanno fatto i nerazzurri con Bremer. Su Milenkovic c’è sì l’Inter, ma c’è anche la Juventus se uscisse Rugani”, le parole del giornalista.

Bremer, lo scenario tra Inter e Juve

Dal sito del giornalista sono arrivati poi ulteriori dettagli: “L’Inter non ha rilanciato e ha proposto al Torino 30 milioni più bonus e la disponibilità sul cartellino del giovane Casadei. Il Torino ha preso atto. Nel frattempo c’erano già stati contatti con la Juve, ma i bianconeri non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale. Prevedibilmente il club bianconero, dopo aver ceduto de Ligt nelle prossime ore, rilancerà e formalizzerà la proposta da 35 milioni più 5 di bonus con un ingaggio da 4 più milioni a salire più bonus a Bremer. A questo punto il club bianconero potrà affondare e perfezionare l’assalto e l’inseguimento a Bremer. È possibile che la proposta ufficiale della Juve arrivi domani e non in nottata, ma sono semplicemente dettagli”.