Mercato, Pedullà: “Levy non lascerà Eriksen a zero. C’è la necessità sponda Inter di…”

E’ Christian Eriksen il primo obiettivo di mercato dell’Inter per il centrocampo. Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha fatto il punto su questa trattativa: “L’offerta di 15 milioni è già stata formalizzata una settimana fa, Mourinho fa il suo gioco. Ma c’è la necessità sponda Inter di chiudere. Il proprietario del Tottenham è ricco, potrebbe lasciare il giocatore a zero a giugno, ma credo non succederà perché ogni società vuole incassare anche il minimo da un giocatore. Bisogna aspettare i tempi tecnici per chiudere l’operazione”.