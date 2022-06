Pedullà: “Lukaku-Inter, la richiesta del Chelsea. Più Skriniar via che Bastoni perché…”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato così del mercato dell’Inter tra colpi in entrata e in uscita

A Sportitalia, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato così del mercato dell’Inter tra colpi in entrata e in uscita: “Il Chelsea all’Inter ha chiesto 10 milioni, ma Lukaku ha scelto e ora si tratta solo di aspettare, sia per Romelu che per Dybala. Da capire poi se si chiuderà a 6,5 o 7 o 10 milioni l’operazione.