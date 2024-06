Nel suo editoriale per Sportitalia.com, Alfredo Pedullà ha puntato l’attenzione sulle parole di Theo Hernandez, che potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato: “(Ibrahimovic, ndr) Ha aggiunto che Maignan, Theo Hernandez...

Nel suo editoriale per Sportitalia.com, Alfredo Pedullà ha puntato l'attenzione sulle parole di Theo Hernandez, che potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato:

"(Ibrahimovic, ndr) Ha aggiunto che Maignan, Theo Hernandez e Leao sono destinati a restare in rossonero perché sono pilastri insostituibili e perché non gli risultava che la loro idea fosse diversa (...). Peccato, però, che appena il giorno dopo Theo abbia detto esattamente il contrario, con diversi punti di domanda sul suo futuro, come se dovesse meditare a lungo prima di prendere una decisione definitiva".