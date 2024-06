Tra i giocatori seguiti dall’Inter per la prossima stagione c’è anche il centrocampista del Venezia Tessmann . Sullo statunitense ci sono, però, anche altre squadre in Italia.

Come raccolto da Fcinter1908, la trattativa per Tessmann è tutt’altro che scontata. Il calciatore ha altre proposte dalla A e in questo momento sembra orientato a prendere in considerazione strade diverse.