Pedullà: “Inter, in arrivo offerta da 90 mln per Lautaro. Lui vuole restare”

Paulo Dybala, Romelu Lukaku e non solo. Anche i rumors su Lautaro Martinez in arrivo dall’estero e in particolare dalla Premier League. Ecco le parole di Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia sulle situazioni calde di casa Inter.

“Lautaro Martinez vuole restare a ogni costo all’Inter. Ma il Tottenham, che lavora al rinnovo di Kane, farà una proposta importante per Lautaro, dai 90 milioni in su mi dicono. Poi legittimamente lui potrà decidere di valutare, di restare. Ma il Tottenham un tentativo lo farà. Per Lukaku ci sarà un’altra call tra domani e dopodomani per salire da 5 a 7/8, vicino ai 10 che chiede il Chelsea. Per Dybala è tutto a posto, l’Inter sta aspettando altre cose, come la cessione importante da fare. Sulle cifre per Dybala è tutto a posto. Per Lautaro, la sua volontà è ferrea, non ci sono margini di manovra. Ma il Tottenham ci proverà col suo budget perché Conte stravede per lui, poi decideranno Lautaro e l’Inter”.