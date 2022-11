Pedullà – Gosens? Bundes in fila. E c’è un retroscena: “A gennaio l’Inter aveva detto che…”

Arrivato come futuro titolare della fascia sinistra dell'Inter , Robin Gosens è finito per essere la riserva prima di Perisic e poi di Federico Dimarco. Una situazione che apre scenari di mercato a gennaio, per l'ex Atalanta. Alfredo Pedullà racconta sulla Gazzetta dello Sport:

"Ricordando quanto accadde non più tardi dello scorso gennaio: Gosens sognava la Bundesliga, quando bussò l’Inter non impiegò più di 30 secondi per cambiare strategia e per aprire ai nerazzurri. Gli avevano detto che, a prescindere dal rinnovo di Perisic mai arrivato, sarebbe stato il riferimento della corsia mancina. Non avrebbe potuto immaginare che presto sarebbe diventato la riserva di Dimarco, oggi intoccabile. L’Inter avrebbe ceduto Robin la scorsa estate se fosse arrivata una proposta con obbligo e non diritto di riscatto. Da fine novembre in poi entreremo nel vivo con mezza Bundesliga in fila e con qualche assaggio di Premier da non trascurare. Ma urge ripetere che deve arrivare una proposta che dia soddisfazione all’Inter".