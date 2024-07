Pedullà – Valentin Carboni, Marsiglia ancora lontano da richieste Inter

Il calciatore, impegnato in questo momento in Copa America, piace a De Zerbi

Roberto De Zerbi vuole Valentin Carboni al Marsiglia ma la valutazione che fa l'Inter dell'argentino di almeno 35 mln con diritto di recompra è ancora lontano dalle intenzioni di offerta del club francese. Così, a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato del giocatore nerazzurro che al momento è impegnato in Copa America con l'Argentina.

La società nerazzurra però non scende sotto questa cifra e non vuole assolutamente perdere il controllo del cartellino, ha aggiunto sul calciatore l'esperto di mercato a proposito del calciatore che nella passata stagione ha giocato in prestito nel Monza.