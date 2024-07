Il Marsiglia fa sul serio per Valentin Carboni, ma ancora non ci sono accordi tra le parti e l’operazione non risulta in chiusura

Il Marsiglia fa sul serio per Valentin Carboni, ma ancora non ci sono accordi tra le parti e l’operazione non risulta in chiusura. Secondo alfredopedulla.com, “nei contatti delle ultime ore l’OM si è presentato con una formula che non convince l’Inter, prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. E le condizioni economiche sono più basse.