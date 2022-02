Pedullà: “Rinnovo Perisic? Siamo oltre questa percentuale già da dicembre”

Aumentano le chance di permanenza all’Inter di Ivan Perisic. Delle percentuali di rinnovo ha parlato così Alfredo Pedullà

Aumentano le chance di permanenza all’Inter di Ivan Perisic. Percentuali già oltre il 50% per il croato, grande protagonista in questa stagione. Così Alfredo Pedullà, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport e di Sportitalia, ha risposto su Twitter sul croato: “Per i tifosi dell’Inter che chiedono: per Perisic eravamo oltre il 50 per cento già a dicembre quando tutti o quasi tutti vedevano nero. Quindi, ancora un po’ di pazienza”, si legge.