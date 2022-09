GdS – Rinnovo Skriniar, deadline e strategia Inter. ”In caso di permanenza…”

''Milan Skriniar è un capitolo a parte, ma che inevitabilmente condiziona le mosse di mercato dell’Inter al centro della difesa''. Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Milan Skriniar . ''La deadline prevede una strategia chiara: concentrazione totale sul difficile impegno di Udine, poi la sosta per le Nazionale è una scorciatoia - sulla carta un alleato - per stringere i tempi. L’Inter sa che trattare con Skriniar quando siamo a poco più di 9 mesi dalla scadenza equivale a fare un giro sulle montagne russe'', prosegue il quotidiano.

Ci sarà da discutere perché la proposta del PSG - 9 mln di euro - ha cambiato le carte in tavola.''I nove milioni, bonus compresi, che il Psg aveva messo sul tavolo possono avere un’impennata. Per il non banale motivo che più trascorrono le settimane e più il prezzo del cartellino di Skriniar crolla: altro che 70 milioni garantiti “prendere o lasciare”, era il ritornello di non troppo tempo fa. È evidente che la vicenda Skriniar condizioni non poco le strategie nello stesso reparto: se restasse, bisognerebbe prendere almeno un centrale di assoluta qualità. Ma forse anche due, considerata la vicenda De Vrij. Se andasse, i due da prendere dovrebbero essere di ottimo livello'', chiosa poi la Rosea.