Sanchez, Pedullà: “Per l’Inter pochi margini di manovra. Questi contratti…”

L'Inter non ha ancora trovato l'intesa per la rescissione di contratto con Sanchez: il commento di Pedullà

Lo stallo in casa Inter ha fatto sì che Paulo Dybala, promesso sposo nerazzurro, decidesse di accettare l'opzione Roma. In attacco, al momento, c'è ancora Alexis Sanchez. Alfredo Pedullà commenta così la situazione:

"L’Inter doveva liberarsi di Vidal e Sanchez, ma è riuscita soltanto a salutare Arturo, riscontrando fin qui pochi margini di manovra per Alexis. Quando vengono sottoscritti contratti di due o tre anni a soldi importantissimi, facciamo 7 milioni di ingaggio, è troppo semplice aprire la porta e pensare che gli altri escano quando decidi tu. Semplicemente perché gli altri possono decidere di restare fino all’ultimo minuto di contratto, un po’ per ripicca, molto perché non hanno soluzioni all’altezza delle loro ambizioni".