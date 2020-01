Pedullà – L’Inter cerca un terzino, oggi giro di telefonate: i nomi. Gabigol, niente Chelsea ma…

Ormai è notizia risaputa che l’Inter sia alla ricerca di un terzino sinistro che possa limitare l’assenza di Asamoah. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, oggi l’Inter ha fatto alcune telefonate per capire la fattibilità di operazioni con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sono stati valutati i profili di Mendy e Acuna con Darmian che resta un’idea da non escludere.

GABIGOL – Pedullà, poi, ha riportato aggiornamenti sul futuro di Gabigol: per il brasiliano non è previsto un rientro in Italia e il classe ’96 sta trattando no-stop con Flamengo. L’unica alternativa europea è il West Ham e non il Chelsea.