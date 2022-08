Pedullà: “Pinamonti, la scelta Sassuolo e la verità sull’Atalanta. Ora tocca…”

“Avevano mandato Andrea Pinamonti a un passo dall’Atalanta. Evidentemente no. Il Sassuolo aveva fatto irruzione il 12 luglio, a sorpresa e come vi abbiamo anticipato. L’Atalanta non era in dirittura, come raccontavano, perché ha aspettato troppo per valutare la posizione di Muriel. E quando ci ha provato, con forza, nelle ultime 48 ore ha trovato la porta chiusa. Pinamonti aveva scelto il Sassuolo e non ha cambiato idea. Tempistica rispettata, ieri vi avevamo detto chiusura in 24 ore. Ora tocca a Raspadori in direzione Napoli…”, si legge.