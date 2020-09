Inter, Vidal atteso in giornata a Milano? Pedullà: “Non arriverà oggi ma…”

Dalla Spagna è arrivata un’indiscrezione che dà per fatto l’approdo di Arturo Vidal all’Inter, a tal punto che il cileno sarebbe atteso a Milano già in giornata. Secondo quanto riportato su Twitter da Alfredo Pedullà, l’arrivo di Vidal nella capoluogo lombardo non è previsto per oggi: “Vidal-Inter, nessun arrivo oggi. Ancora un po’ di pazienza (poca)”, il commento dell’esperto di mercato che non sembra avere dubbi sul fatto che Vidal possa vestire la maglia nerazzurra in tempi brevi.