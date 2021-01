Graziano Pellè è un giocatore che può accasarsi in qualsiasi club a parametro zero. Il suo contratto milionario con il Shandong Luneng è appena terminato e potrebbe ripartire dall’Italia. C’è chi ne ha parlao in chiave Inter. Il Corriere dello Sport invece sottolinea che l’attaccante italiano è più vicino alla Juventus. Il club bianconero avrebbe offerto al giocatore un contratto di 18 mesi. Oltre ad attenzionare lui, la società bianconera pensa a Pavoletti.

(Fonte: CdS)