Percassi pronto a liberare Gomez ma non gratis: la richiesta. E c’è un precedente. L’Inter…

In casa Atalanta continua a tenere banco la situazione del Papu Gomez. Il rapporto con Gasperini sembra difficile da ricucire, ecco perché per la famiglia Percassi diventa fondamentale risolvere al più presto la questione. I club interessati al trentatreenne non mancano, ma non sarà facile sbrogliare la matassa. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è pronto a liberare il Papu, non a regalarlo. E per un’italiana costa almeno 10 milioni. “Le dichiarazioni del pre-partita di Fabio Paratici (“non siamo interessati”) sembrano sincere e alla larga da qualsiasi tipo di omissione“.

“Quindi possono entrare in ballo le altre big. Da questa lista escludiamo il Napoli, crediamo che l’Inter dovrebbe fare prima uscite importanti. C’è un precedente molto indicativo: la scorsa estate l’Al Nassr non soltanto aveva offerto un ricco contratto tra i cinque e i sei milioni a stagione più bonus ma anche per il cartellino avrebbe raggiunto la doppia cifra abbondante. Siccome ha un anno e mezzo ancora con l’Atalanta, la richiesta di quella cifra è legittima”.

(Gazzetta dello Sport)