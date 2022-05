Barzaghi: “Inter-Perisic, altre conferme: gara aperta. Juventus? In sede c’è chi è convinto…”

Sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, ha fatto il punto sul futuro di Ivan Perisic, argomento caldo in casa Inter

"Vi do ulteriori conferme sul fatto che la partita sul futuro di Perisic non è affatto chiusa. In Via della Liberazione c'è chi è convinto di poter cambiare questa storia e questo finale e di poter riuscire a convincere Perisic a restare. Settimana prossima l'incontro con il suo entourage. La società farà un altro sforzo per evitare che possa andare alla Juventus o al Chelsea. Bastoni e Skriniar in vendita? Non ci risulta assolutamente nulla".