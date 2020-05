Perisic-Bayern, se ne riparlerà. Inter, c’è il colpo futuribile: “Vicino l’accordo per…”

Ivan Perisic-Bayern Monaco, discorso solo rimandato. Scaduto il termine per il riscatto del croato da parte dei bavaresi a 20 milioni di euro, non è però un discorso completamente chiuso, come spiega La Gazzetta dello Sport: “I bavaresi restano soddisfatti del croato e hanno intenzione di trattenerlo, ma non a quel prezzo: hanno chiesto un cospicuo “sconto”, anche in virtù di un mercato che vedrà molte quotazioni al ribasso. Se ne riparlerà, intanto l’Inter sarebbe vicina all’accordo con Giorgios Vagiannidis, terzino destro greco del Panathinaikos. Classe 2001, in scadenza di contratto, sarebbe stato convinto del trasferimento a Milano, con la prospettiva di essere aggregato subito alla prima squadra”.