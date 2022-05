Perisic, c’è una cosa che infastidisce l’Inter: dopo l’ultima offerta…

I nerazzurri non vogliono trascinare oltre la trattativa convinti di aver fatto il massimo per trattenere il giocatore

L'incontro di ieri tra l'Inter e l'entourage di Perisic non ha portato alla fumata bianca tanto attesa. Nonostante la nuova offerta al rialzo, chi rappresenta il croato ha preso ancora tempo e questo non ha fatto di certo piacere al club.

Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Sul piano della tempistica il club nerazzurro si aspetta una risposta da Perisic entro il fine settimana. Sensazioni? Non passerà tanto tempo, si capirà tutto prima, magari basteranno 48 ore.L’Inter non vuole portare la cosa per le lunghe. E dalla società filtra anche una certa dose di fastidio intorno alla vicenda.

L’offerta viene considerata definitiva, non ritoccabile: dentro e fuori. E se sarà fuori, amici come prima. Anche se il croato è stato oggettivamente il miglior giocatore della stagione appena conclusa. Anche se Inzaghi ha già fatto capire, pubblicamente e privatamente, il proprio pensiero sulla questione, spingendo per un rinnovo. E anche se - in fondo il dato più sensibile della materia - Perisic andasse a rinforzare una probabilissima diretta concorrente per lo scudetto del prossimo anno, ovvero la Juventus di Allegri".