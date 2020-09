Perisic, il futuro al Bayern è compromesso? “Flick ha deciso, improbabile che…”

Sfumano le possibilità che Ivanpossa essere riscattato in maniera definita da parte del. Lo ha dichiarato un giornalista tedesco della Abendzeitung, che segue da vicino il mercato e le vicende relative al club tedesco. L’infortunio, avvenuto ieri in nazionale, ha gettato molti dubbi sulla permanenza dell’esterno croato a Monaco . “Improbabile che Ivan Perisic abbia ancora un futuro al Bayern. Flick dice a proposito di lui, di Coutinho e di Odriozola: “È deciso che non conteremo più su questi tre giocatori””, ha scritto Maximilian Koch.