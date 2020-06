Perisic, la decisione del Bayern non può che far felice l’Inter. GdS: “Costa 20 mln ma…”

Ieri sera il Bayern Monaco ha centrato la finale di Coppa di Germania, dopo aver battuto l’Eintracht Francoforte in una semifinale più equilibrata del previsto. Il gol di Lewandowski ha risolto la pratica per i ragazzi di Flick dopo il pareggio dei rossoneri ma ad aprire le danze è stato Perisic con un colpo di testa. Il Bayern pare intenzionato a riscattarlo dall’Inter e si discuterà sul prezzo. Ecco il commento della Gazzetta dello Sport:

“I tedeschi hanno intenzione di prendere definitivamente il croato giunto in prestito dall’Inter. Anche Hansi Flick alla vigilia aveva detto che il reparto degli esterni va rafforzato e non indebolito. Perisic costa 20 milioni, il Bayern spera in uno sconto visto il momento, ma un gol come quello di ieri fa il gioco dell’Inter”.