Graziani: “Perisic? Non capisco come l’Inter se lo faccia scappare. Alla Juve…”

L'ex calciatore ha parlato dell'esterno nerazzurro e del suo possibile approdo a Torino se non dovesse davvero rinnovare con i nerazzurri

A XXL Ciccio Graziani ha parlato del mercato della Juventus e si è riferito al possibile arrivo di Ivan Perisic a Torino. Il calciatore non ha ancora rinnovato con l'Inter e il club bianconero è, se non firmasse, una delle sue possibili destinazioni.

«Non prenderei Di Maria, ma Perisic e Pogba sì anche se non mi piacciono molto i cavalli di ritorno. Lo abbiamo visto con Morata non è che ha prodotto molto. E poi questo Pogba è un po' sceso, non lo vedo adatto nel contesto Juve. Perisic sì lo prenderei, non capisco come l'Inter se lo faccia scappare. Ha ancora davanti 2-3 anni a grandi livelli e alla Juve potrebbe portare grande qualità».