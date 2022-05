Biasin ironizza: “Perisic via dall’Inter. A mio parere c’è una soluzione ideale”

Il giornalista scherza sull'addio ormai praticamente certo del croato che proseguirà la sua carriera al Tottenham

L'addio di Perisic all'Inter è ormai notizia confermata da più fonti. Il Tottenham sarà la sua prossima meta perché non ha accettato l'offerta di rinnovo del club nerazzurro, ha preferito la Premier League. Fabrizio Biasin, con ironia, dice la sua su questa scelta e sulle difficoltà che incontrerà la società interista per sostituirlo. "A mio parere la soluzione ideale per sostituire un giocatore forte come il croato sarebbe prendere Gosens. Certo non sarà semplice portarlo a Milano, ma sognare non costa nulla". In sostanza il club nerazzurro ha già trovato il sostituto a gennaio, forse prevedendo un possibile addio si era portata avanti. E adesso serve qualcuno a sinistra che dia una mano al tedesco in caso di bisogno.