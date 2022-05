Perisic, richiesta speciale per il rinnovo: “Ha posto una nuova condizione all’Inter”

Dialoghi in corso tra l'Inter e Perisic per il rinnovo di contratto. Il summit decisivo avverrà a fine stagione, spunta una nuova condizione

Dialoghi in corso tra l'Inter e Ivan Perisic per il rinnovo di contratto. Il summit decisivo avverrà a stagione terminata, ora massima concentrazione a Serie A e Coppa Italia, ma le parti si aggiornano già per trovare il nuovo accordo. Ne parla così Calciomercato.com: "L'Inter e Ivan Perisic stanno provando ad avvicinarsi sulle idee per il rinnovo del contratto, ma il croato ha posto una nuova condizione per pensare di accettare un ridimensionamento (seppur leggero) dell'ingaggio: che la squadra resti competitiva per vincere", si legge.