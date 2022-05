CdS – Perisic ad un passo dal rinnovo: i dettagli della nuova offerta. “Inter ottimista”

"Ivan Perisic è un passo dal rinnovo biennale con l'Inter". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport

"Ivan Perisic è un passo dal rinnovo biennale con l'Inter". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'incontro avvenuto ieri tra gli agenti di Perisic e l'Inter. Il club nerazzurro ha alzato l'offerta a 4,8 mln di euro più bonus. "Perisic, collegato in videochiamata, pur non dando una risposta definitiva (attesa al massimo entro fine settimana, ma potrebbe arrivare prima), ha gradito lo sforzo", spiega poi il quotidiano che ammette come il club nerazzurro non dia la firma per scontata, mantenendo prudenza ma anche fiducia in crescita.