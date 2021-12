Inter, occhio a Conte: possibile assalto a un giocatore in scadenza

L'ex allenatore nerazzurro, ora al Tottenham, sta pensando a un giocatore in scadenza con l'Inter per la prossima stagione

Antonio Conte di nuovo sul cammino dell'Inter. L'ex allenatore nerazzurro, ora al Tottenham, sta pensando a un calciatore della rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione. All'estero assicurano che gli Spurs stiano preparando un assalto per Ivan Perisic, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 e in attesa di una proposta ufficiale di rinnovo con l'Inter. Lo fa sapere Calciomercato.com.