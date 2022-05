Inter, Perisic via. “Ora serve anche un vice-Gosens: ecco identikit e primo nome”

"Perisic è pronto a dire sì al Tottenham e, quindi, a dire addio all’Inter". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport su Perisic

"Perisic è pronto a dire sì al Tottenham e, quindi, a dire addio all’Inter. Al club nerazzurro non è ancora arrivata alcuna comunicazione dal croato. Ma il silenzio che si prolunga da lunedì scorso, ovvero da quando all’esterno e al suo entourage è stata presentata una nuova offerta, è un indizio in più sulla fumata nera". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla scelta di Perisic di lasciare l'Inter, non accettando la proposta di rinnovo dei nerazzurri. In casa Inter prevale ora il pessimismo.

"Gli Spurs, invece, hanno messo sul tavolo tutto quello che desiderava: un ingaggio da 6 milioni di euro per le prossime due o addirittura tre stagioni, il palcoscenico della Champions e, in aggiunta, l’opportunità di tornare a lavorare con Conte, grazie a cui il croato si è trasformato in un esterno a tutta fascia. Anzi, non sarebbe una sorpresa se ci sia stata anche una telefonata del suo ex-allenatore per convincerlo a raggiungerlo a Londra", prosegue poi il quotidiano.

L'Inter, in ogni caso, non si troverà impreparata anche perché il sostituto di Perisic è già ad Appiano: Robin Gosens è pronto a prendersi carico della fascia sinistra. "Servirà, però, un vice-Gosens, probabilmente un giovane. Una delle ipotesi è Cambiaso del Genoa, ma non è l’unica", conferma il Corriere dello Sport.