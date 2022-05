Inter, oggi Perisic a Londra: visite e firma col Tottenham in tempi brevi

Ivan Perisic è pronto a salutare definitivamente l’Inter e i suoi tifosi. Decisione presa, ora mancano visite e firma sul contratto

Ivan Perisic è pronto a salutare definitivamente l’Inter e i suoi tifosi. Decisione presa, la scelta alla fine è ricaduta sul Tottenham di Antonio Conte e in particolare sulla Premier League. Come sottolinea il Corriere dello Sport, “oggi il croato dovrebbe essere a Londra per prendere contatto con il Tottenham e, seppur alle prese con l'infortunio al polpaccio, per sostenere una parte della visite mediche. Il suo entourage vuole mettere a posto il contratto in tempi brevi”, si legge.