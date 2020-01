Petrachi: “Spinazzola? Cortocircuito tra Ausilio e Marotta, si sono rimangiati la parola”

Prima della sfida tra Genoa e Roma, il ds dei giallorossi Petrachi ha parlato della trattativa saltata con l’Inter che prevedeva lo scambio di prestiti tra Politano e Spinazzola. Queste le parole del dirigente romanista a Sky Sport:

“Spinazzola sta benissimo ed è felicissimo di essere rimasto alla Roma e qui rimarrà. Conosco Marotta e lo stimo, evidentemente c’è stato un cortocircuito tra il ds e lui stesso, non si sono parlati. La Roma aveva chiuso un’operazione con tanto di email e risposte. Si è parlato di visite mediche, Marotta lo aveva preso alla Juve. Hanno voluto variare delle condizioni e non erano accettabili e si è tornato indietro. Dispiace per Politano aveva voglia di indossare la maglia della Roma. Bisogna far prevalere il buonsenso. Certe cose possono accadere, ma se ci sono parole date e un’operazione chiusa è chiusa. A noi serve un esterno, se l’Inter lo vorrè prestare per farlo giocare visto che lì gioca poco noi siamo disposti ad ascoltare. Usiamo il buonsenso perché parliamo sempre di uomini. Mi auguro che le cose vadano a posto. Le parole date e non rispettate fanno dispiacere. Avevo chiamato il procuratore di Politano dopo l’infortunio di Zaniolo, tutto nasce da lì. Poi è stata l’Inter a chiedermi Spinazzola, noi inizialmente non volevamo cederlo. Noi sul ragazzo ci contavamo, tanto che stasera gioca. Parlo di cortocircuito perché credo che l’equivoco sia stato prima delle visite. Marotta ha sentito Fienga e ha detto che lo scambio non lo convinceva e servivano delle visite, ma c’era un accordo col ds dell’Inter. Per me l’operazione era chiusa”.