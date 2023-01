Pimenta: “Siamo molto felici per Dumfries. È un giocatore dell’Inter, poi vedremo”

“Mino ha portato avanti non una battaglia, ma un’idea: quella che il procuratore è parte integrante dell’universo calcio, con obblighi e diritti. Ma non accettava che altri soggetti volessero sostituirsi al procuratore e gestire quello che non conoscono e non gli compete.” Si apre così l'intervista di Rafaela Pimenta, l'avvocata brasiliana che ha preso in eredità la società di Mino Raiola. Ecco le sue dichiarazioni a Rai Sport: