Sky – Inter-Sassuolo, altro incontro Marotta-Carnevali per Pinamonti: si prova a chiudere

Dopo quello delle scorse ore, Inter e Sassuolo si sono ritrovate ancora una volta faccia a faccia per provare a chiudere definitivamente l'affare per il trasferimento di Andrea Pinamonti in neroverde.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sarebbe in corso un incontro tra l'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, e l'omologo Giovanni Carnevali, segno tangibile di come le sue società vogliano andare a dama e raggiungere un accordo che possa soddisfare tutte le parti in gioco. Situazione in evoluzione, dunque, con indirizzo chiaro: Andrea Pinamonti sempre più vicino al Sassuolo.