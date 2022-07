Pinamonti-Atalanta, pista caldissima: “Accordo molto vicino, per chiudere serve…”

Andrea Pinamonti può dire addio all’Inter a titolo definitivo. Lavori in corso sull’asse Milano-Bergamo per arrivare all’accordo totale

Andrea Pinamonti può dire addio all’Inter a titolo definitivo. Lavori in corso sull’asse Milano-Bergamo per arrivare all’accordo totale nel minor tempo possibile. La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto sulla trattativa in corso.