TMW – Atalanta, Gasperini vuole Pinamonti: c’è fiducia. Accordo con l’inter vicino

Come riportato da TMW, “il giocatore ha già dato il suo assenso a un trasferimento a Bergamo, anche perché Gasperini ha già chiarito di volerlo in rosa per la prossima stagione. C'è fiducia per la chiusura dell'operazione, anche perché la pista PSG - altro club che ha sondato Pinamonti negli ultimi giorni - è tramontata dopo la decisione dei parigini di andare forti su Gianluca Scamacca. La valutazione di Pinamonti è di 16-18 milioni di euro, in questi giorni si lavora per arrivare a una sintesi ma il centravanti classe '99 ex Empoli è sempre più vicino all’Atalanta”, si legge.