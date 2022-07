Di Marzio – L’Atalanta insiste per Pinamonti: per l’Inter l’offerta non è sufficiente

Il futuro di Andrea Pinamonti. Il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha aggiornato così sull'attaccante in uscita dall'Inter: "Il club bergamasco si muove per rinforzare il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini: l'Atalanta, infatti, insiste con l'Inter per Andrea Pinamonti. L'offerta al momento è giudicata dai nerazzurri non sufficiente. L'attaccante classe 1999 era stato in prestito all'Empoli nell'ultima stagione di Serie A: per lui 36 presenze e 13 gol", si legge.