Pinamonti dice sì al Benevento: si studia la formula. Le ipotesi dell’Inter per l’attacco

In casa Inter in questo momento si guarda alle uscite. Andrea Pinamonti è uno di quei giocatori che in questa sessione di mercato potrebbe lasciare Milano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’attaccante ha accettato il prestito al Benevento, va però trovata la formula giusta.

“Dovrebbe trattarsi di un prestito, forse con diritto di riscatto (il ragazzo guadagna 2 milioni netti). A quel punto l’Inter avrebbe bisogno di un sostituto. Le ipotesi riguardano Pellè, che interessa alla Juve e vuole un contratto di 18 mesi; Gervinho, già trattato a inizio stagione; Eder, che gioca nel Jiangsu, il club cinese di Zhang. Se dovesse arrivare la cessione di Eriksen, lo scenario varierebbe“, si legge sul quotidiano.

(Corriere della Sera)