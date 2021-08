Inter, deciso il futuro di Pinamonti? GdS: “Empoli vicino a chiudere”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Pinamonti è vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Empoli

"Ancora un cambio di maglia per il difensore Luperto del Napoli che si avvicina all’Empoli. Il centrale leccese dopo l’esperienza col Crotone la scorsa stagione, cerca nuove conferme e spazio in A. Così è la squadra biancoazzurra (ieri a Milano anche per Pinamonti dell’Inter) che ha fatto mosse concrete per avvicinarsi alla chiusura", spiega La Rosea.