Pinamonti torna al Genoa: cifre e dettagli. Oggi le visite, vuole esserci con l’Inter

Andrea Pinamonti torna al Genoa: oggi le visite mediche, farà di tutto per essere a disposizione già all'esordio contro l'Inter

Andrea Pinamonti torna al Genoa . Accordi totali tra le parti, il club ha chiuso nelle scorse ore con il Sassuolo per l'attaccante e ha poi dato il via libera all'operazione Albert Gudmundsson-Fiorentina.

Operazione in prestito oneroso (2 milioni di euro) e diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Pinamonti già in giornata è atteso a Genova per le visite mediche, poi firmerà il nuovo contratto e si metterà subito a disposizione di Gilardino verso l'esordio contro l'Inter.