Gudmundsson andrà alla Fiorentina e a Genoa è tutto pronto per il Pinamonti bis. Il giocatore era arrivato la prima volta al club ligure dall'Inter nel 2019, dopo una stagione in prestito al Frosinone, e aveva collezionato 32 presenze e segnato 5 gol. Era tornato a vestire la maglia nerazzurra nella stagione 2020-2021, otto presenze nell'anno dello scudetto con Conte .

In prestito nella stagione successiva all'Empoli, era stato poi ceduto al Sassuolo. Ed è dal club neroverde, che nella passata stagione è retrocesso in Serie B, che l'attaccante tornerà a giocare nella società rossoblù. 2 mln di prestito con diritto di riscatto fissato a 14 mln: queste le cifre e le formule dell'affare che hanno permesso all'attaccante islandese, seguito anche dall'Inter, di liberarsi per andare alla Fiorentina. L'ex nerazzurro è atteso domani in città. Si era parlato anche di un possibile ritorno a Milano con una partenza di Arnautovic e/o Correa.