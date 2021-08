Inter, Pinamonti parte solo dopo la 1a giornata: corsa a tre in Serie A

L'attaccante classe 1999 è pronto a lasciare i nerazzurri per giocare con maggiore continuità, ma solo dopo la gara d'esordio

È corsa a tre per Andrea Pinamonti. Il classe 1999 è pronto a lasciare l’Inter da qui al 31 agosto e ci sono grandi chance che resti in Serie A. Queste le novità da Calciomercato.com: “L'Inter lascerà partire in prestito Andrea Pinamonti, ma lo farà soltanto dopo la prima giornata di campionato in cui, con Sanchez, Lautaro e Satriano infortunati, l'emergenza in attacco è già importante per Simone Inzaghi. Su di lui ci sono Empoli (in pole), Verona e Sampdoria”.